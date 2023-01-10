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Пленный боевик сообщил о колоссальных потерях в рядах ВСУ

11:03
  • вторник
  • 10 января 2023

Никаких компенсаций семьи погибших не получают

ВСУ несут колоссальные потери. Это признал пленный украинский военнослужащий, видео с которым опубликовало Минобороны.

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"Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное, нужно, на самом деле, разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь - почему такие деньги вот платят… А потому, что наше руководство заинтересовано в этом", - рассказал пленный.

По словам украинского военнослужащего, в ВСУ очень много убитых и раненых из-за того, что командование отправляет солдат "на убой". Кроме того, плохо налажена эвакуация раненых.

Пленный также отметил, что Киев совершенно не интересует судьба семей погибших военнослужащих ВСУ. Жены и дети убитых не получают никакой компенсации, передает РИА Новости.

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