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Власти Кузбасса лишат Максима Галкина наград

11:29
  • вторник
  • 10 января 2023

Он не достоин их, считают местные ветераны

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении признанного иностранным агентом Максима Галкина наград Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале чиновника.

Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году", - говорится в сообщении.

Ранее в ветеранской организации Кемеровской области заявили, что Галкин предал интересы своего государства и не достоин его наград.

"Такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо", - заявили в организации.

Максим Галкин сразу после начала специальной военной операции уехал из России вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Сейчас звездное семейство находится в Израиле. Галкин неоднократно выступал против СВО. В сентябре 2022 года Минюст включил его в список физлиц-иноагентов.

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