В России с коронавирусом госпитализировали 1067 человек

Скончались 47 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1067 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 3032 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 5062 человека, скончались 57 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1123 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 114. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 304 человека, в Московской области – 42.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21832768 случаев заболевания, зарегистрировано 394168 летальных исходов.

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