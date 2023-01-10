Власти штата Флорида подали в суд на Байдена из-за мигрантов

Политику администрации США признали неэффективной

Суд города Пенсакола во Флориде начал разбирательство по иску, поданному губернатором штата и республиканцем Роном Десантисом к администрации президента США. Демократа Джо Байдена обвиняют в неэффективной политики в отношении нелегальных мигрантов.

Иск направлен против Министерства внутренней безопасности, Таможенной и пограничной службы США и других ведомств в структуре администрации. Заместитель генпрокурора Флориды Джеймс Персиваль, выступая на заседании, заявил: МВБ систематически сокращало ресурсы для содержания мигрантов под стражей.

Власти штата утверждают, что администрация Байдена позволяет тысячам нелегальных мигрантов проникать на территорию США и не намерена их выдворять. Многие из таких мигрантов в итоге оказываются во Флориде: по данным юристов губернатора, они угрожают общественной безопасности штата, кроме того, их содержание обходится дорого.

Адвокаты администрации Байдена, в свою очередь, заявляют, что число мигрантов увеличилось за последние десятилетия. А за это время новой политики в отношении миграции не принималось. МВБ уже дважды просило прекратить дело – однако судья, сторонник Трампа, ходатайства отклонил, передает ТАСС.

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