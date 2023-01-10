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Патрушев: США ушли из Афганистана для сосредоточения сил на Украине

12:02
  • вторник
  • 10 января 2023

Вашингтон не смог бы оказывать поддержку Киеву в прежних объемах

США внезапно ушли из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине.
Патрушев: Россия не воюет с украинцами

Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", - заявил он.

По словам секретаря Совбеза, американская армия в Афганистане не боролась с терроризмом, а занималась созданием многомиллионных коррупционных схем и многократным увеличением производства наркотиков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не смогли бы оказывать поддержку Украине в прежних объёмах, если бы не ушли из Афганистана.

"Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима", - добавил Патрушев.

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