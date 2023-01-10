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Пашинян отказался проводить учения ОДКБ в Армении

12:09
  • вторник
  • 10 января 2023

Маневров не будет, по крайней мере, в этом году

Учений Организации договора о коллективной безопасности в 2023 году в Армении не будет. Минобороны республики уже уведомило об этом ОДКБ, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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"Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным", - цитирует Пашиняна РИА Новости.

Пашинян уточнил, что эти учения в Армении не состоятся, по крайней мере, в этом году.

В Минобороны России на днях сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями российских Сухопутных войск и национальных армий иностранных государств. Часть маневров запланирована за пределами Российской Федерации: совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" должно было пройти на территории Армении.

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