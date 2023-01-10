Пушилин: Соледар близок к освобождению

За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои

Соледар (ДНР) близок к освобождению, бои сместились в западную часть города.

Об этом во вторник, 10 января, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. После освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для Артемовска.

"Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой", - цитирует его РИА Новости.

После освобождения Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики, в частности, краматорского направления, добавил Пушилин.

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