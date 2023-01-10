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Собянин рассказал о развитии программы реновации

15:05
  • вторник
  • 10 января 2023

Мэр пообщался с 100-тысячным москвичом, переезжающим в новый дом по данной программе

Реализация программы реновации увеличена в два раза. Об этом во вторник заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения района Гольяново. Глава города осмотрел новостройку, а также пообщался с пенсионеркой Клавдией Плотниковой. Женщина стала 100-тысячным москвичом, переезжающим в новый дом по программе реновации.
Собянин: участниками программы реновации стали около миллиона москвичей

Стильная высотка. Плитка под кирпич, панели из оцинкованной стали. Входные группы - из витражного стекла. Это новостройка в районе Гольяново, на площади Белы Куна. Дом монолитный, переменной этажности - всего 294 просторные квартиры.

Строили его на месте бывшего кинотеатра по индивидуальному проекту чуть больше двух лет. Вход в подъезд предусмотрительно сделали с противоположной стороны от проезжей части - так безопаснее. Дом абсолютно готов к заселению. И жильцы только-только начинают осваивать новые пространства. Все здания по программе реновации сдаются с улучшенной отделкой и сантехникой. В этом есть и пять квартир, специально предназначенных для маломобильных жильцов. В них - специально расширенные коридоры и дверные проёмы.

"На этаже находятся 13 квартир, обслуживают четыре грузопассажирских лифта. Две трехкомнатные квартиры, четыре однокомнатные, ну и соответственно семь двухкомнатных квартир", - рассказал представитель застройщика Роман Хованов.

Первый этаж передан под общественные помещения. Здесь наверняка откроются парикмахерские, магазины, кафе, спортклубы и секции для детей. Есть своя подземная стоянка, современная система охраны. А также благоустроенная территория вокруг - с детскими и спортивными площадками.

Программа реновации стартовала в столице еще в 2017-м. И только за минувший 2022-й год из хрущевок в новые квартиры переехали более 17 тысяч семей. Сегодня столичный мэр пообещал - в ближайшие три года темпы осуществления программы вырастут в два раза. И комфортное современное жилье будет еще у 200 тысяч горожан. Только в районе Гольяново в программу реновации включен 101 дом.

Сергей Собянин сегодня лично поздравил с новосельем стотысячного москвича, получившего новую квартиру по программе реновации. У пенсионерки Клавдии Николаевны Плотниковой действительно очень большая дружная семья - дочь, сын, две внучки. И все очень ждали переезда. Довольны, что новый дом находится совсем недалеко от прежнего.

- Вы довольны квартирой?

- Очень, вид хороший, ремонт хороший.

- Очень большой объем реновации, огромный просто, одновременно десять домов проектируем, строим.

- Дома будут такие же современные?

- Конечно. Стандарт утвержден. Такой дом - он в Гольянове один из лучших.

Мэр рассказал и про дальнейшее развитие района Гольяново: "Здесь, кстати, метро в Гольяново…на Щелковской же заканчивается, у нас есть планы продлить до Сахалинской улицы".

А в качестве подарка Сергей Собянин сегодня вручил новосёлам еще одни ключи - от нового автомобиля "Москвич". Первая партия отечественных кроссоверов уже сошла с конвейера легендарного предприятия.

Юлия Богоманшина, Анастасия Мартынова, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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