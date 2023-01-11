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Реконструкция станции МЦД "Лесной городок" выполнена на 85%

15:06
  • среда
  • 11 января 2023

Сотрудники заканчивают установку навесов на новых платформах

Первая станция МЦД которая будет открыта в наступившем году после реконструкции, это "Лесной Городок". Находится она на Киевском направлении будущей четвёртой линии Центрального диаметра.

Объект готов уже на 85 процентов. Там заканчивают установку навесов платформ и облицовку подземных вестибюлей. Также ведётся работа по электро- и водоснабжению.

На станции будут две платформы с навесами на всю длину для комфортного ожидания поезда в любую погоду, подземный пешеходный переход, а также кассы, турникеты, лифты и эскалаторы.

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