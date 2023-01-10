В России ситуация с гриппом остается непростой

Заболели более 580 тысяч человек

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 52%.

Тем не менее, ситуация остается непростой, заявили в Роспотребнадзоре во вторник, 10 января. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек.

"Обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны, однако в настоящее время количество обратившихся лиц за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья", - сообщили в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала регионы продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, тестировать население на грипп и коронавирус, а также проводить информационно-разъяснительную кампанию.

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