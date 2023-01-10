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В Москве женщина начала рожать сразу после ДТП

15:20
  • вторник
  • 10 января 2023

Ей помогли сотрудники СКР

Сотрудники Следственного комитета пришли на помощь беременной женщине, которая начала рожать в машине после ДТП. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В больницу её вёз супруг. Но на Волгоградском проспекте он проехал на красный свет и врезался в другую машину. Ехать дальше было нельзя, у женщины начались схватки. Мужчина обратился за помощью к проезжающим мимо водителям.

Сейчас с женщиной всё хорошо. Новорождённый мальчик стал вторым ребёнком в семье.

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