Музей-заповедник "Остафьево" приглашает окунуться в атмосферу XIX века

Местные пейзажи завораживают

В новом статусе! Музей-усадьба "Остафьево" стал теперь ещё и заповедником. Отныне под охраной государства - не только коллекция дома графа Шереметева, но и территория вокруг. Многим деревьям минимум полтора века. А на эко-тропинках можно встретить редких зверей. Кто охраняет покой старинного парка? И что нового ждёт любителей "Русского Парнаса"?

Извилистые дорожки пролегают вдоль большого пруда, петляют по усадебному парку. Планировка сохранилась с середины 18 века. Местные пейзажи завораживали и вдохновляли литераторов той поры.

"Когда -то по старинной липовой аллее прогуливалось столько поэтов, литераторов, что Пушкин сравнил её с Парнасом. Называет её "Русский Парнас". А вслед за ней и всю усадьбу, как одно из литературных мест, стали называть "Остафьево" - "Русский Парнас", - рассказала Татьяна Трофимова, экскурсовод государственного музея-усадьбы "Остафьево" - "Русский Парнас".

Усадьба Вяземских "Остафьево" - место литературных встреч, собрание интеллектуалов того времени. Здесь гостили именитые поэты и литераторы: Жуковский, Грибоедов, Батюшков, Давыдов, Гоголь. Трижды бывал сам Александр Сергеевич Пушкин. Над фундаментальным трудом "История государства Российского" на протяжении 12 лет работал историк и просветитель Карамзин.

"Есть два карамзинских дуба, которые выращены в память о знаменитом историографе. Этим деревьям более 150 лет. Также здесь сохранились старинные липы, которым более 200 лет. Ну и также парк представляет экологическую ценность", - отметила Татьяна Трофимова.

Изучить богатый мир обитателей Остафьева можно, пройдя по экотропе. Она даёт возможность прочувствовать очарование нетронутой природы. Что подтвердит бельчонок Гвидоша - хвостатый хранитель усадьбы.

Местность рельефная, с террасами и поймой. Из участка речки Любучи в середине 18 века создали живописный водоём. Который стал местом притяжения краснокнижных птиц и редких видов рыб. Новый "заповедный" статус усадьбы уже вдохновляет на новые проекты.

"Есть некие наброски, некие идеи, что мы можем предложить, как мы можем развить нашу деятельность в связи с изменением статуса на заповедник. Конечно, это дополнительные программы, связанная с природой Остафьевского парка", - сообщил Юрий Евтюхин, директор государственного музея-усадьбы "Остафьево" - "Русский Парнас".

Перемены к лучшему ждут и усадебный дом. Граф Шереметев - последний частный владелец "Остафьево" - открыл в нём музей. Посетители могут побывать в рабочем кабинете Николая Карамзина, написавшего здесь 8 из 12 томов своего фундаментального произведения. Не пройти мимо розовой ротонды - знаменитого овального зала.

"Зал этот памятен тем, что, будучи в Остафьеве в гостях у своего друга, князя Петра Андреевича Вяземского, Пушкин читал свои знаменитые произведения", - пояснила Елена Княжева, замдиректора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности государственного музея-усадьбы "Остафьево" - "Русский Парнас".

А еще посетители непременно оценят коллекцию предметов искусства и окунутся в жизнь княжеской усадьбы 19 века.

Анастасия Мартынова, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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