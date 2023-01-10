Пашинян сделал заявление о присутствии российских миротворцев в Армении

Вопрос обсуждается с российскими партнерами

Военное присутствие России в Армении угрожает безопасности республики. Такое впечатление создается в условиях отсутствия реакции Москвы на заявления Баку, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы обращаем внимание наших коллег в России на этот факт, фиксируя, что в условиях, когда они не реагируют, получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует ее безопасность, но, напротив, создает угрозы безопасности Армении", - приводит заявление Пашиняна на пресс-конференции "Интерфакс".

По словам политика, якобы в контактах с западными странами Баку обосновывает агрессивные действия против Еревана тем, что Армения и Россия якобы готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана. Такие разговоры на фоне событий на Украине вызывают "определенную заинтересованность", отметил Пашинян.

Премьер Армении заявил, что поднимал этот вопрос в контактах с российскими партнерами. А нынешние высказывания должны убедить жителей республики, что власти на должном уровне защищают интересы Армении, заключил политик.

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