ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу: Россия продолжит развивать ядерную триаду

13:05
  • вторник
  • 10 января 2023

Ядерный щит – гарант суверенитета государства

Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Ядерный щит -  главный гарант суверенитета и территориальной целостности нашего государства, заявил глава Минобороны России. Сергей Шойгу подчеркнул, что в ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств.

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине
Шойгу: Наша победа, как и Новый год, неотвратима!

"Будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу, открывая первое в этом году селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Министр отметил, что одна из задач - совершенствование систем управления и связи. В этих целях будут активно использоваться технологии искусственного интеллекта.

По словам Шойгу, не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Глава Минобороны подчеркнул: все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.