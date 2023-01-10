Шойгу: Россия продолжит развивать ядерную триаду

Ядерный щит – гарант суверенитета государства

Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Ядерный щит - главный гарант суверенитета и территориальной целостности нашего государства, заявил глава Минобороны России. Сергей Шойгу подчеркнул, что в ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств.

"Будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу, открывая первое в этом году селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Министр отметил, что одна из задач - совершенствование систем управления и связи. В этих целях будут активно использоваться технологии искусственного интеллекта.

По словам Шойгу, не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Глава Минобороны подчеркнул: все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным.

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