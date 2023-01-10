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Минобороны анонсировало цифровизацию военкоматов

13:25
  • вторник
  • 10 января 2023

Ведомство будет активнее реагировать на гражданские инициативы

Минобороны в ближайшее время усовершенствует работу военных комиссариатов.

Об этом во вторник, 10 января, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

В частности, будет проведена цифровизация базы данных и обновлена система организации гражданской и территориальной обороны.

"Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - отметил Шойгу.

Кроме того, Минобороны планирует улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы, о чем ранее говорил президент России Владимир Путин.

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