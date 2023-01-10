Кремль: Путин следит за состоянием Михалкова

Президент желает режиссеру скорейшего выздоровления

Владимира Путина регулярно информируют о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все", - сказал журналистам Песков (цитата по "Интерфаксу").

77-летний Никита Михалков попал в одну из московских больниц 5 января. Сообщалось, что у режиссера грипп.

Накануне стало известно, что Михалков остается в реанимации. Официальных данных о диагнозе режиссера нет. По данным одних СМИ, у него ковид. По другим данным — двусторонняя пневмония.

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