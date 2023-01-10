Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию

У фигуриста диагностирована двусторонняя пневмония

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Врачи диагностировали пневмонию, пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Telegram-канал Mash, фигуриста привезли в одну из столичных клиник в 0:30 ночи. К утру Костомарову стало хуже, сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Фигуристы получили золотую медаль на Олимпиаде 2006 года, дважды выигрывали чемпионат мира, трижды становились чемпионами Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

Дуэт завершил карьеру в 2006 году. Позже Костомаров участвовал в телепроекте "Ледниковый период" и ледовых шоу. Кроме того, спортсмен исполнил несколько ролей в кино.

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