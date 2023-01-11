Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет интересное знакомство в Сети, а Козерогам следует избегать конфликтов на работе

Овны

День, полный суеты и мелких дел, которые отнимут много времени. Если вас давно беспокоят какие-то симптомы, запишитесь к врачу прямо сегодня, не полагайтесь на авось.

Тельцы

Вас ждёт интересное знакомство по интернету с ярким, необычным человеком. К сожалению, а может быть, к счастью, это будет короткая история или яркое приключение.

Близнецы

Дома могут возникнуть сложности с водой или отоплением, будьте внимательны. Напоминайте детям и забывчивым членам семьи основные правила безопасности.

Раки

Вам придется много перемещаться по городу, общаться, отправлять или получать посылки. Звезды просят вас быть внимательнее с документами и вникать во все детали.

Львы

У ваших друзей могут возникнуть внезапные проблемы. Поделитесь с ними своим опытом или контактами, но деньгами - только в самом крайнем случае.

Девы

Луна в вашем знаке и Марс в Близнецах вызывают раздрай между разумом и чувствами. Принимайте только те решения, которые у вас уже давно сформировалась.

Весы

День будет сложным для юристов, преподавателей, переводчиков и тех, кто озабочен переездом. Остальным тоже стоит все тщательно перепроверять.

Скорпионы

Денежные дела принесут убытки, даже если вы все продумали и делали по проверенной схеме. Это неподходящий день для финансовых операций, повремените!

Стрельцы

В любовной сфере могут произойти какие-то нелогичные события. Постарайтесь не делать выводов о своей невезучести или характере партнера – это временные трудности.

Козероги

Избегайте острой, слишком горячей и жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. На работе старайтесь избегать конфликтных ситуаций, так будет спокойнее.

Водолеи

Представителям творческих профессий сегодня будет непросто продавать свои товары или услуги. Родители могут обнаружить, что у детей накопились проблемы с учебой.

Рыбы

Неподходящий день для выяснения отношений с членами семьи или любимым человеком. Сегодня многие люди обидчивы и капризны, сохранить мир будет нелегко.

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