Против издательства

В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ против издательства "Попкорн букс".

Об этом во вторник, 10 января, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Дело было возбуждено ОМВД "Гольяново" 28 декабря по административной статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Также возбуждено дело по статье "Мелкое хулиганство".

"Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс", - сообщил Хинштейн в своем telegram-канале.

Издательство, бросившее государству открытый вызов, должно получить по заслугам, подчеркнул парламентарий. Хинштейн назвал "Попкорн букс" одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России.

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