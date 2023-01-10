ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский футбол вернут в международные турниры

14:16
  • вторник
  • 10 января 2023

Вопрос начнут решать уже на этой неделе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) займется вопросом возвращения российского футбола в международные турниры.

Об этом во вторник, 10 января, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Проработка вопроса должна начаться уже на этой неделе.

"Планируем, что УЕФА на этой неделе осуществит формирование рабочей группы. Пока ждем, кто туда войдет. Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения. Сейчас идет работа в стандартном режиме", - сказал он.

Российские футбольные команды, включая сборную России, отстранили от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские болельщики
Российские болельщики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.