Российский футбол вернут в международные турниры

Вопрос начнут решать уже на этой неделе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) займется вопросом возвращения российского футбола в международные турниры.

Об этом во вторник, 10 января, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Проработка вопроса должна начаться уже на этой неделе.

"Планируем, что УЕФА на этой неделе осуществит формирование рабочей группы. Пока ждем, кто туда войдет. Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения. Сейчас идет работа в стандартном режиме", - сказал он.

Российские футбольные команды, включая сборную России, отстранили от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

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