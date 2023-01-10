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"Радуемся вместе с авторами": Песков об успехе "Чебурашки"

14:01
  • вторник
  • 10 января 2023

Фильм стал самым кассовым в российской истории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами во вторник прокомментировал успех фильма "Чебурашка", который стал самым кассовым кинопроектом в истории страны, собрав на утро 10 января 3 082 245 827 рублей.

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"Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино", - приводит слова кремлевского спикера РИА Новости.

Как добавил Песков, вакуум на кинорынке России надо заполнять отечественной продукцией, но ее пока недостаточно.

"Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей.

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Кадр из кинофильма "Чебурашка"
Кадр из кинофильма "Чебурашка"
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