Путин указал на важность контроля за ценами

Президент провел встречу с главой ФАС

Президент России Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, передает пресс-служба Кремля.

Одной из ключевых тем беседы стала работа по регулированию цен на социально значимых товарных рынках.

"У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них - это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - отметил глава государства.

Как, в свою очередь, сообщил руководитель ФАС, контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Это среди прочего лекарственные препараты, строительные материалы и услуги сотовой связи.

"Рынок производства продовольственных товаров у нас хорошо развит, это высококонкурентный рынок с большим количеством участников. Поэтому в этой части работа Федеральной антимонопольной службы направлена на меры, которые способствуют увеличению урожая и объёмов производства", - добавил Шаскольский.

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