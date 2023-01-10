В Кремле пообещали изучить отказ Армении от учений ОДКБ

Позиция Еревана проясняется

Отказ Армении от проведения учений ОДКБ на ее территории пообещали изучить в Кремле. Заявление армянского премьера Никола Пашиняна новое, позицию предстоит прояснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это достаточно новое заявления от премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил, что Армения - очень близкий союзник России. Москва продолжит диалог, будут обсуждены и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными.

Минобороны Армении ранее передало в объединенный штаб ОДКБ заявление. В нем сообщалось о нецелесообразности проведения в 2023 году учения с миротворческими силами Организации. ОДКБ прорабатывает возможность маневров на территории других государств, передает РИА Новости.

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