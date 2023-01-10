Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Елочный круговорот"

В Москве работает 600 пунктов приема новогодних деревьев

В Москве стартовала акция по сдаче новогодних деревьев на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В рамках акции "Елочный круговорот" в Москве работает 600 пунктов приема новогодних деревьев, где горожане могут сдать елки, сосны или пихты на переработку (предварительно новогодние деревья необходимо очистить от игрушек и мишуры).

Из переработанных елей делают древесную щепу, которая используется для мульчирования почв, отсыпки экологических троп и подсыпки в вольерах для животных.

Акция продлится до 26 февраля.

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