Появились кадры с места крупного пожара у метро "Дмитровская"

Данных о пострадавших нет

Крупный пожар произошел в районе метро "Дмитровская" на северо-востоке Москвы. Горят складские помещения. Площадь возгорания уже достигла одной тысячи квадратных метров.

Появились первые кадры с места ЧП. Видно, что здание охвачено пламенем. Частично произошло обрушение кровли. Уточняется, что на складе хранится парфюмерная продукция. В этом же здании находится общежитие. Оттуда были эвакуированы свыше 200 человек.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен третий ранг сложности. Тушение продолжается.

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