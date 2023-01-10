ВС России нанесли поражение двум бригадам ВСУ на Донецком направлении

Уничтожено до 50 украинских военных

ВС России продолжают наступление на Донецком направлении. Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ, уничтожив более 50 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, более 20-ти украинских военнослужащих и три пикапа уничтожено на Южно-Донецком направлении. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Константиновки в ДНР и Орехова в Запорожской области.

В районах населенных пунктов Северск и Авдеевка за сутки уничтожено две артиллерийские системы М777 производства США. Четыре самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства ликвидировано в районах Авдеевки, Северска и Звановки в ДНР.

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