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ВС России нанесли поражение двум бригадам ВСУ на Донецком направлении

14:44
  • вторник
  • 10 января 2023

Уничтожено до 50 украинских военных

ВС России продолжают наступление на Донецком направлении. Российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ, уничтожив более 50 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, более 20-ти украинских военнослужащих и три пикапа уничтожено на Южно-Донецком направлении. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Константиновки в ДНР и Орехова в Запорожской области.

В районах населенных пунктов Северск и Авдеевка за сутки уничтожено две артиллерийские системы М777 производства США. Четыре самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства ликвидировано в районах Авдеевки, Северска и Звановки в ДНР.

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