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Столтенберг признал истощение запасов НАТО

14:56
  • вторник
  • 10 января 2023

Но останавливаться альянс не собирается

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы альянса и Евросоюза.

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"Страны - союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву", - цитирует генсека ТАСС.

Он добавил, что соответствие государств стандартам НАТО в вопросе запасов военного снаряжения в условиях конфликта на Украине должно отойти на второй план.

По словам Столтенберга, НАТО напрямую взаимодействует с производителями вооружений, они наращивают производство.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Йенс Столтенберг
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