Дефицит бюджета России по итогам года составил 3,3 триллиона рублей

Это 2,3% ВВП

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил во вторник на заседании правительства, что по итогам 2022 года дефицит бюджета страны составил 3,3 триллиона рублей (2,3% ВВП).

"В прошлом году мы перевыполнили план по доходам - общий объем доходов составил почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем мы изначально планировали", - добавил глава Минфина (цитата по РИА Новости).

Как уточнил Силуанов, достигнут этот показатель был как за счет нефтегазовых доходов, так и за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса.

В 2022 году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы, отметил также министр.

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