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Глава ЕК призвала передать Украине продвинутые системы ПВО

15:30
  • вторник
  • 10 января 2023

Современное оружие нужно Украине для защиты, заявила Урсула фон дер Ляйен

Украина должна получить все необходимое ей вооружение, включая продвинутые системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление во вторник, 10 января, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Политик выступила на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе общения с журналистами фон дер Ляйен заявила, что Украине необходимы различные типы современного вооружения, "чтобы она могла защититься".

С этим согласился Столтенберг, заявив, что "важно обращать внимание на то, какие новые системы мы должны предоставить Украине". Еще одним серьезным моментом он назвал необходимость удостовериться, что "все системы, которые уже там, работают так, как должны".

Генсек НАТО подчеркнул, что для этого нужно поставлять боеприпасы, запчасти и налаживать ремонт уже отправленного Киеву вооружения и военной техники, сообщает "Интерфакс".

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что большинство поставляемого на Украину с Запада вооружения относительно старое, часть — с истекшим сроком годности. При этом дипломат выразил радость в связи с планами поставить Украине ЗРК Patriot, поскольку "это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась".

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
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