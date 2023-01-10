Генсек ОДКБ объявил о безальтернативности организации

С учетом крупных геополитических вызовов других вариантов нет, считает Тасмагамбетов

Мир становится свидетелем крупных геополитических вызовов, на фоне которых предстоит решать очень сложные политические, экономические и иные проблемы. Такое заявление во вторник, 10 января, сделал генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

По словам политика, все эти вызовы и проблемы затрагивают ключевую роль организации, ее авторитет и способность быть действенным механизмом обеспечения региональной безопасности.

При этом Тасмагамбетов выразил убежденность в том, что альтернативы ОДКБ нет, "она способна решать те задачи, которые на нее возложены", сообщает РИА Новости.

Заявление Тасмагамбетова последовало за сообщением главы армянского правительства Никола Пашиняна о том, что учений Организации договора о коллективной безопасности в 2023 году в Армении не будет. Политик назвал проведение учений по линии ОДКБ в стране нецелесообразным и заявил, что Ереван уже уведомил организацию о своей позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"