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"Пророк катастроф" предсказал наступление "матери всех кризисов"

15:21
  • вторник
  • 10 января 2023

Нуриэль Рубини спрогнозировал кризис 2008 года

Самый сильный долговой кризис разразится в мире через 10 лет. С таким прогнозом выступил американский экономист Нуриэль Рубини, которого называют "пророком катастроф".

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"Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные. Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов", — заявил экономист, предсказавший кризис 2008 года, в интервью газете El Mundo.

По мнению Рубини, еще одно подтверждение грядущего кризиса он видит в том, что в мире уже развязана третья мировая война. Экономист считает, что ее началом стало введение США ограничений на поставки микросхем в Китай. Этот агрессивный акт торговой политики, с точки зрения "пророка", будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики.

Рубини ранее сравнил мир с поездом, который медленно движется к крушению из-за многочисленных новых и старых вызовов.  Американский экономист уверен, что мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия.

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