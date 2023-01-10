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Заслуженная артистка Проклова госпитализирована в Москве

15:41
  • вторник
  • 10 января 2023

Актриса в Боткинской больнице

Актриса Елена Проклова госпитализирована в Москве. У заслуженной артистки РСФСР – сложный перелом ноги, с которым она отыграла пять спектаклей.

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"Я сейчас лежу в Боткинской больнице, у меня сломана нога. Я со сломанной ногой отыграла пять спектаклей, потому что это профессионально в первую очередь не о себе думать, а о зрителях", — рассказала сама Проклова Telegram-каналу "Звездач".

По словам артистки, она вывихнула ногу на репетиции в Крыму – и только на следующий день сделала рентген. Выяснилось, что у нее не вывих, а перелом.

Прокловой наложили гипс, и в таком состоянии, на коляске, актриса отыграла спектакли в пяти городах. В Москве ее положили в больницу, сделали операцию, поставили пластину. Артистка подчеркнула, что врачи обещают скоро вернуть ее в строй.

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