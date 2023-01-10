Михалков рассказал о своем самочувствии

Режиссер попал в больницу

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Никита Михалков, который проходит лечение в 52-й больнице Москвы, рассказал во вторник, 10 января, что пока остается в лечебном учреждении.

В своем Telegram-канале Михалков уточнил, что продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение.

Режиссер поблагодарил всех, кто в эти дни беспокоится за него, заявив, что теперь он точно знает, "чем отличается популярность от настоящей любви".

При этом Михалков отметил "количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о его состоянии в средствах массовой информации и интернет, а потому призвал получать сведения о его здоровье только "из первых уст".

5 января стало известно, что 77-летний Никита Михалков госпитализирован с гриппом. При этом источники утверждали, что режиссер попал в больницу с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

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