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Пашинян предложил России инициировать в ООН отправку миссии в Нагорный Карабах

16:20
  • вторник
  • 10 января 2023

Сделать это нужно, если Москва не в состоянии сама выполнить взятые на себя обязательства, заявил политик

России следовало бы инициировать в Совете Безопасности ООН отправку в Нагорный Карабах многонациональной миссии, если она сама не в состоянии обеспечивать безопасность армянского населения. Об этом во вторник, 10 января, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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По словам политика, обращение от Москвы в Совбез международной организации должно последовать, "если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства" по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Причиной для заявлений главы армянского правительства стала блокировка Азербайджаном Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Ереван назвал последствия этих действий гуманитарным кризисом.

При этом Пашинян обвинил Москву в неисполнении обязательств по трехстороннему соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном, которое касается обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. После этого политик заявил, что "в условиях, когда они не реагируют, получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует ее безопасность, но, напротив, создает угрозы безопасности Армении".

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