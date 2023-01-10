Польша объявила о независимости от российского угля

В апреле Варшава ввела эмбарго на поставки угля из России

Заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда заявил, что в 2022 году его страна импортировала по морю 14 млн тонн угля.

"Нехватка угля, существовавшая в Польше много лет и восполнявшаяся частными предприятиями за счет российского угля, в этом году исчезла. Можно сказать, что мы на 100% сделали Польшу независимой от российского угля", - добавил он (цитата по ТАСС).

В апреле Польша ввела эмбарго на поставки угля из России. После этого в республике возник дефицит данного вида топлива, а его цена значительно выросла. Варшава начала экстренно закупать уголь в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.

Как уточняется в заметке, Польша добывает около 40 млн тонн угля в год. В 2020 году она использовала 62,4 млн тонн.

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