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Венгрия назвала виновников затягивания конфликта на Украине своими противниками

16:49
  • вторник
  • 10 января 2023

Национальным интересам Венгрии соответствует скорейшее установление мира

Затягивание вооруженного конфликта на Украине противоречит интересам Венгрии и Сербии. Об этом заявил во вторник, 10 января, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.
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По словам Сийярто, и Будапешт, и Белград заинтересованы в том, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее, поскольку "затягивание и возможная эскалация военных действий создают серьезные риски для обеих стран".

Министр подчеркнул, что странам, которые находятся за тысячи километров от места конфликта, "это может показаться не столь серьезным", тогда как "Венгрия и Сербия остро и непосредственно ощущают на себе последствия войны на Украине".

Сийярто заявил, что тот, кто способствует эскалации или затягивает боевые действия, "действует против наших национальных интересов", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения сейчас несостоятельны. Дипломат отметил, что военное противостояние затянулось потому, что Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева" с "возвращением" в состав Украины всех новых российских регионов и Крыма.

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