Крупный пожар на улице Добролюбова потушен

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности

Во вторник в Москве на улице Добролюбова на площади порядка двух тысяч квадратных метров горело здание, в котором располагаются общежитие и складские помещения, передает "ТВ Центр".

Огромный черный столб дыма был виден из соседних районов города. Более 230 человек самостоятельно эвакуировались еще до прибытия пожарных. В центральной части горящего здания обрушилась кровля.

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. В ликвидации участвовали более 140 спасателей и 50 единиц техники, в том числе два вертолёта. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на соседние здания.

К этой минуте пожар полностью потушен. По предварительным данным, никто не пострадал.

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