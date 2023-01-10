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Слуцкий: Украина превратилась в "утилизационный центр для военного хлама"

16:59
  • вторник
  • 10 января 2023

Запад поставляет Киеву старое оружие и военную технику

Власти Украины открыто признают, что готовы принимать от Запада вооружения с истекшим сроком годности, лишь бы сохранить политические позиции. Такое заявление во вторник, 10 января, сделал председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Украина пожаловалась на поставки "просроченного" оружия

Парламентарий отметил, что "киевский режим бравирует превращением своей страны в утилизационный центр для военного хлама", однако благодаря этому только "обогащается западный военно-промышленный комплекс, в первую очередь американский".

По словам Слуцкого, для президента Украины Владимира Зеленского поставки военной помощи Западом — "это способ сохранить власть, раздувая миф о российской агрессии".

При этом украинские власти не смущает тот факт, что "гореть в этих бронеавтомобилях, погибать под ударами российских ракет и дронов будут украинские солдаты", цитирует депутата ТАСС.

Ранее в польской прессе вооружение, поставляемое Киеву странами НАТО, неоднократно называли "металлоломом" и "рухлядью", подчеркивая, что Запад поставляет украинским властям устаревшую военную технику и оружие с целью обновления собственных арсеналов.

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