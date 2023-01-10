НАТО и ЕС ожидаемо назвали Россию одной из главных угроз

Наряду с Китаем

НАТО и ЕС намерены и дальше поддерживать Киев - об этом говорится в декларации о сотрудничестве, которую главы Северо-атлантического альянса, Еврокомиссии и Евросовета подписали сегодня в Брюсселе, сообщает "ТВ Центр".

В документе говорится, что конфликт на Украине подрывает коллективную безопасность, создает благодатную среду для стратегических конкурентов, а также террористических групп. Однако принуждать Киев к переговорам Запад по-прежнему не спешит.

Главными угрозами для ЕС и НАТО в декларации традиционно названы Россия и Китай. Брюссель и альянс условились не только вывести свое партнёрство на новый уровень, но и активно привлекать к этому страны, которые не являются членами Евросоюза, а также не входящие в НАТО государства ЕС.

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