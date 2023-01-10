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У берегов Японии потерпел крушение миноносец

18:11
  • вторник
  • 10 января 2023

Судно потеряло управление после того, как налетело на каменистое дно

У берегов японской префектуры Ямагути в западной части страны терпит бедствие миноносец "Инадзума", передает "ТВ Центр".

По данным местных СМИ, судно потеряло управление после того, как налетело на каменистое дно. Экипаж также сообщил, что началась утечка топлива.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Морские силы самообороны уже направили к миноносцу корабль, который отбуксирует его к берегу.

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Миноносец "Инадзума" ВМС Японии
Миноносец "Инадзума" ВМС Японии
Миноносец "Инадзума" ВМС Японии
Миноносец "Инадзума" ВМС Японии
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