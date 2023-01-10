Россия в новогодние каникулы нарастила экспорт зерна почти в 1,8 раза

Это подтверждают данные Российского зернового союза

Россия в новогодние каникулы продолжала отгрузки зерна на экспорт, с 1 по 8 января его объем увеличился почти в 1,8 раза и превысил 1 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Российского зернового союза, опубликованные во вторник, 10 января.

Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина уточнила, что объем вывоза пшеницы вырос в два раза — до 963 тыс. тонн против 480 тыс. тонн за аналогичный период 2022 года. Увеличился и экспорт кукурузы — на 27%, до 44,5 тыс. тонн. Однако при этом резко упали отгрузки ячменя.

Как подчеркнула Тюрина, спрос на российскую пшеницу и в новогодние праздники остался на высоком уровне. Активными покупателями были страны, которые лидировали в закупках в первой половине текущего сельскохозяйственного года — прежде всего Египет и Турция, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин провел совещание по реализации национальных проектов, в ходе которого напомнил о ключевой роли страны на мировом аграрном рынке. Экспорт российского зерна за предшествовавшие пять месяцев составил около 22 млн тонн. Российский лидер подчеркивал, что эти объемы планируется наращивать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"