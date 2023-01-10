Bloomberg: G7 задумалась о потолке цен на дизельное топливо и керосин

После сырой нефти Запад решил ограничить цены на нефтепродукты

Страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность введения предельных цен на дизельное топливо и керосин для регулирования их стоимости. Об этом во вторник, 10 января, рассказали информированные источники.

Как отмечает агентство Bloomberg, в рамках обсуждения предлагается ввести один ценовой потолок для нефтепродуктов, которые продаются с премией, другой — наоборот, для тех, что реализуются со скидкой.

При этом не исключается, что с 5 февраля Евросоюз установит запрет на импорт российских нефтепродуктов в рамках санкций и потолки цен на из экспорт в третьи страны.

Конкретные ценовые значения, а также механизм реализации ценовых лимитов сейчас обсуждается, утверждают источники.

Ранее вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, предупредил, что цены на топливо европейском рынке могут серьезно взлететь после вступления в силу новых санкций в отношении поставок нефти из России. Он отметил, что Россия будет продавать свои нефтепродукты по всему миру, тогда как "Европе придется потрудиться, чтобы покрыть свой дефицит возникающий".

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