ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bloomberg: G7 задумалась о потолке цен на дизельное топливо и керосин

17:38
  • вторник
  • 10 января 2023

После сырой нефти Запад решил ограничить цены на нефтепродукты

Страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность введения предельных цен на дизельное топливо и керосин для регулирования их стоимости. Об этом во вторник, 10 января, рассказали информированные источники.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Как отмечает агентство Bloomberg, в рамках обсуждения предлагается ввести один ценовой потолок для нефтепродуктов, которые продаются с премией, другой — наоборот, для тех, что реализуются со скидкой.

При этом не исключается, что с 5 февраля Евросоюз установит запрет на импорт российских нефтепродуктов в рамках санкций и потолки цен на из экспорт в третьи страны.

Конкретные ценовые значения, а также механизм реализации ценовых лимитов сейчас обсуждается, утверждают источники.

Ранее вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, предупредил, что цены на топливо европейском рынке могут серьезно взлететь после вступления в силу новых санкций в отношении поставок нефти из России. Он отметил, что Россия будет продавать свои нефтепродукты по всему миру, тогда как "Европе придется потрудиться, чтобы покрыть свой дефицит возникающий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
АЗС
АЗС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.