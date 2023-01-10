Собянин: темпы программы реновации в ближайшие три года вырастут в два раза

Всего в программу реновации жилищного фонда в Москве включены 5175 домов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в социальной сети "ВКонтакте", что в ближайшие три года темпы программы реновации в столице вырастут в два раза. В частности, изменится облик района Гольяново.

"Всего в программу реновации в Гольянове включён 101 старый дом - район будет серьезно перестраиваться. Часть жильцов уже переехала из хрущёвок в новостройку на Щелковском шоссе, часть - получит квартиры в доме на площади Белы Куна. Сейчас одновременно проектируем и строим 10 домов", - уточнил глава города.

По словам Собянина, преображается весь район - ранее открыли новый ж/д вокзал для поездов дальнего следования Восточный, был реконструирован автовокзал Центральный на Щелковском шоссе, планируется продление Арбатско-Покровской линии метро от станции "Щелковская" до станции "Гольяново".

Как подчеркнул мэр, новостройка на площади Белы Куна на 294 квартиры с подземной парковкой - одна из лучших в районе по качеству и архитектуре. Создана безбарьерная среда для маломобильных жильцов и детских колясок, на первых этажах размещены помещения под магазины, кафе, спортклубы, кружки и секции для детей.

В пресс-службы мэра и правительства Москвы отметили, что в эту новостройку с 29 декабря 2022 года начали переезжать 264 семьи. Односекционный жилой дом с подземной автостоянкой построен по индивидуальному проекту.

Всего в программу реновации жилищного фонда в Москве включены 5175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают около миллиона жителей.

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