Медведев рассказал о модернизации танков Т-72 противниками России

Политик призвал действовать быстрее и эффективнее

Противники России профинансировали модернизацию танков Т-72. Такое заявление во вторник, 10 января, сделал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

С учетом шагов, которые предпринимают противники России, необходимо действовать еще быстрее, настойчивее и эффективнее, подчеркнул политик.

Замглавы Совбеза заявил, что при реализации государственного оборонного заказа необходимо оперативно решать все возникающие проблемы, не допуская срывов утвержденных сроков.

Медведев напомнил, что "никто не отменял ответственности - и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства", а на случай повторных нарушений в этой области введено специальное уголовное наказание, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что недругам не имеет смысла надеяться на истощение запасов российского высокоточного оружия и внимательно "калькулировать" оружейные пуски и залпы ВС России. Политик подчеркнул, что "продолжение следует" и оружия "всем хватит".

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