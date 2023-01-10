ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Латвия включила "разгром России" в приоритеты внешней политики

18:23
  • вторник
  • 10 января 2023

Ранее Рига объявила Россию "государством, поддерживающим терроризм"

"Разгром России" является одним из приоритетов внешней политики Латвии. Это следует из документов Министерства иностранных дел прибалтийского государства.
Захарова назвала задержание в Латвии журналиста Sputnik местью за правду

Во вторник, 10 января, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе, которую проделало внешнеполитическое ведомство в 2022 году.

Согласно этому докладу, "разгром России — в интересах Латвии" и один из приоритетов латвийской внешнеполитической стратегии, сообщает Sputnik Латвия в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией. Чиновница подчеркнула, что "правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вертолет несет флаг Латвии
Вертолет несет флаг Латвии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.