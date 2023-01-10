Латвия включила "разгром России" в приоритеты внешней политики

Ранее Рига объявила Россию "государством, поддерживающим терроризм"

"Разгром России" является одним из приоритетов внешней политики Латвии. Это следует из документов Министерства иностранных дел прибалтийского государства.

Во вторник, 10 января, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе, которую проделало внешнеполитическое ведомство в 2022 году.

Согласно этому докладу, "разгром России — в интересах Латвии" и один из приоритетов латвийской внешнеполитической стратегии, сообщает Sputnik Латвия в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией. Чиновница подчеркнула, что "правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе".

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