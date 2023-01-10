Польша попросила США помочь добиться от Германии репараций

Берлин считает, что ничего не должен Варшаве

Польские власти обратились к Конгрессу США с призывом оказать давление на Берлин по делу о германских репарациях Польше за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в Министерстве иностранных дел Польши.

Замглавы ведомства Аркадиуш Мулярчик заявил, что "по сей день Германия не возместила Польше ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, граждане Польши также не получили никаких компенсаций".

Варшава сочла "крайне важным привлечь к этому вопросу Конгресс США и проинформировать об этом американских законодателей, в частности, Хельсинкскую комиссию, основной целью которой является соблюдение верховенства права, демократии и прав человека".

МИД Польши также обратился с аналогичными призывами к ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, а также к 50 членам Совета Европы, НАТО и ЕС, сообщает "Интерфакс".

Германия ранее отказалась вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. В ответ Аркадиуш Мулярчик заявил, что "этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам".

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