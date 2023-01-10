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Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП

19:04
  • вторник
  • 10 января 2023

Организация ожидает менее значительного снижения показателя

Всемирный банк ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 3,3% вместо озвученных ранее 3,6%. Об этом говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики, опубликованном организацией во вторник, 10 января.

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Эксперты Всемирного банка отметили, что в 2023 году ВВП России продолжит снижаться "ввиду полной имплементации нефтяного эмбарго ЕС и сокращения экспорта природного газа из-за прекращения Россией поставок в ЕС по трубопроводу "Северный поток — 1", хотя сокращение показателя окажется менее значительным, чем предполагалось ранее.

В 2024 году Всемирный банк ожидает роста ВВП России на 1,6% благодаря "умеренному расширению потребления и незначительному восстановлению экспорта", который Россия будет переориентировать на другие страны, сообщает РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2022 года снижение российского ВВП не достигнет даже 3%. Последние данные говорят о том, что ВВП снизится примерно в пределах до 2,7%. При этом Минэкономразвития прогнозировало показатель на уровне 2,9%, а глава Центробанка допускала, что он окажется в районе 3%.

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