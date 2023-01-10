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Свежий воздух и физическая активность: как восстановить режим после праздников

18:38
  • вторник
  • 10 января 2023

Должно быть четыре приема пищи в день

Гастроэнтеролог первой категории, диетолог Нурия Дианова и невролог-сомнолог Елена Царева рассказали "Абзацу", как после праздников привести в порядок режим питания и сна.
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По словам специалистов, завтракать следует в одно и то же время, а ужинать - не позднее чем за два часа до сна.

"Бывать на улице и включать физическую активность. Алкоголь нужно ограничить, особенно перед сном. И соблюдать гигиену сна - за два-три часа убираем все гаджеты. А вечером практикуем всё, что настраивает на сон", - уточнила Царева.

По ее словам, в среднем на восстановление режима уходит от суток до шести недель. Сроки зависят от психотипа человека и ритма жизни.

Как добавила Дианова, должно быть минимум четыре приема пищи в день. На основные приемы следует класть четверть белка, столько же углеводов, а вторую половину должны занимать овощи и фрукты.

Специалист подчеркнула, что отказ от алкоголя и сладкого значительно улучшит состояние организма.

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