Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании

Об этом сообщил ее отчим

Гражданке Российской Федерации Софии Сапеге, осужденной в Белоруссии, отказали в помиловании.

"Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2-3 января ее уведомили об отказе в помиловании", - приводит слова отчима девушки ТАСС.

Он добавил, что пока непонятно, какие действия можно предпринять дальше.

В мае Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной, в частности, в разжигании социальной вражды и розни, а также - в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

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