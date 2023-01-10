ВСУ спешно отводят технику из Соледара

Также боевики несут большие потери под Артемовском

Мирные кварталы Донецка сегодня вновь под массированным обстрелом украинской артиллерии. По последним данным, погиб один человек, число пострадавших достигло 10. В нашем Минобороны сообщили, что в небе над Донбассом российские ВКС сбили три украинских штурмовика. Высокоточными ударами поражены два крупных склада вооружения. Нацисты несут большие потери личного состава в Соледаре и под Артемовском, где наши войска успешно развивают наступление.

Бегство украинских военных с поля боя, водитель пикапа оставляет тяжелораненых бойцов. Положение подразделений ВСУ в Бахмуте - критическое. Киев обещал прислать танки из Македонии, рассказывает боец 28-й бригады ВСУ. Но обещания эти не выполнены

Пленные украинцы говорят: погибших и раненых на их участке фронта очень много, а эвакуация налажена плохо. Нет квалифицированной медпомощи и снабжения.

Схожая ситуация - в Соледаре. Часть уцелевшей бронетехники Киев спешно отводит из города. Российские войска с запада, юга и севера окружили ВСУ. Любую попытку доставить националистам подкрепление - пресекают расчеты РСЗО "Град". На этот раз разведчики сообщили координаты заглубленного склада противника и местонахождение машин, которые подвозят боеприпасы для американских гаубиц М777.

Сложнейшую ситуацию на фронте вынужден признать Владимир Зеленский. В ночном видеообращении украинский президент постарался максимально смягчить горькую новость. Умолчал об огромном количестве погибших И о том, что с потерей Бахмута и Соледара падает вторая из трех линия обороны в Донбассе, а для российских военных открывается плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск.

"И что Россия хотела там выиграть? Все полностью разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей погибли - вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и шрамах от ударов", - сказал Зеленский.

Глубочайшие шрамы в стане противника остаются после ударов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Пусковая установка на базе тягача повышенной проходимости обычно находится далеко от линии фронта, поскольку способна поражать цели на расстоянии до полутысячи километров. Обычно это подземные бункеры, командные пункты и аэродромы противника.

В ближайших планах Минобороны - расширять арсеналы современных ударных средств. Об этом сегодня на селекторном совещании заявил Сергей Шойгу. Также глава оборонного ведомства сообщил о необходимости повышать боевые возможности ВКС России. Это касается работы истребителей, бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, а также совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

"Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта", - подчеркнул глава Минобороны.

На улицах Донецка за минувшие сутки - на шесть разрушенных домов больше. Прямое попадание - в девятиэтажку в Петровском районе, в одной из квартир выбита часть стены. Для удара по городу ВСУ применили снаряды натовского калибра. Погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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